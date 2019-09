Angriff in Berlin-Hellersdorf

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Montag in Berlin festgenommen worden. Er soll versucht haben, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau zu töten, teilte die Polizei mit. Beamte hätten "weitere Gewaltanwendungen" verhindert, hieß es. Jetzt ermittele die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Eine Polizeisprecherin sagte, dass die 38 Jahre alte Frau noch am Montag befragt werden sollte. Die Attacke soll sich morgens gegen 8 Uhr in einem Haus in Hellersdorf ereignet haben. Weitere Details wurden nicht genannt.