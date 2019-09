Mit einem Motorrad-Korso hat die Rockerbande Hells Angels am Samstag in Berlin gegen das Verbot ihrer Abzeichen protestiert.

Die Fahrt führte am späten Nachmittag von Biesdorf im Osten Berlins zum Großen Stern im Tiergarten. Anschließend fand eine Kundgebung am Brandenburger Tor statt.

In den vergangenen beiden Jahren nahmen jeweils bis zu 500 Rocker an ähnlichen Protestaktionen teil, am Samstag waren es nach Einschätzung von Reportern vor Ort deutlich mehr. Die Polizei sprach am Abend von Hunderten Teilnehmern im höheren dreistelligen Bereich.

Seit 2017 dürfen die Hells Angels Vereinsabzeichen wie den geflügelten Totenkopf nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Nach Einschätzung der Polizei sind die Mitglieder besonders im Rauschgifthandel, bei der Schutzgelderpressung und als Zuhälter aktiv.