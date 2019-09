Heike Berlin Dienstag, 03.09.2019 | 09:39 Uhr

Ein sehr interessantes Interview, was einen kleinen Einblick in die Arbeit des Zoos und der Spezialisten aus China gibt. ich drücke ganz fest die Daumen das die Babys auch organisch gesund sind.

Desweiteren möchte ich all denen, die der Meinung sind, das dies nichts mit Erhaltung der Art zu tun hat, sondern nur mit Profit...so wie gerade im Radio gehört, sagen, das Sie sich schämen sollten. Es hat ganz eindeutig etwas mit Erhaltung der Art zu tun. Auch wenn es in Gefangenschaft ist. Und in China werden Pandas ausgewildert, auch wenn nicht alle es überleben ist es wenigstens ein, tja wie soll ich sagen,Versuch. Und dafür sollten man den Chinesen Danken.