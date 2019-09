In der JVA Tegel hat das Wachpersonal in der Nacht zum Montag einen spektakulären Ausbruchsversuch vereitelt. Nach Informationen des rbb hatte ein Gefangener die Gitterstäbe an seinem Zellenfenster im 3. Stock aufgeschweißt.

Danach seilte er sich an der Fassade ab. Doch er kam nicht weit: Der 52-Jährige wurde von Wärtern noch an der Hauswand erwischt und in Gewahrsam genommen. Der Mann verbüßt in Tegel derzeit eine lebenslange Haftstrafe.



"Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass er ausbricht", sagte Justizsprecher Sebastian Brux rbb|24. Denn der Gefangene hätte noch mehrere Sicherheitsvorrichtungen überwinden müssen. Wie der Mann allerdings an das Schweißgerät gekommen ist, wird nun ermittelt. "Das ist eine Methode, die uns Sorgen macht", so Brux.