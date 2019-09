Fragen, wie mit dem Thema Sicherheit und einem sich verändernden Publikum künftig umgegangen wird, hätten mit zum Scheitern der Vergabe beigetragen. Auch darum müsse es gehen, wenn man sich über die Zukunft des Festes unterhält, so Werders erster Beigeordneter, Christian Große. Die Aufhebung eines Vergabeverfahrens sei unbefriedigend. Sie sei in diesem Fall aber eine Chance für eine nachhaltige Neuausrichtung des Festes.

Bevor es eine neue Ausschreibung gibt, will die Stadt nun gemeinsam mit Anwohnern und Stadtverordneten nach einer langfristigen Lösung suchen. Unterm Strich gehe es darum, eine gemeinsame Basis für ein zeitgemäßes Baumblütenfest zu finden, das zugleich an dessen Ursprünge anknüpfe, so Saß.

Ein erstes Arbeitspapier dafür sei den Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt worden und soll in der nächsten Sitzung am Donnerstag kommender Woche diskutiert werden. "Wir gehen davon aus, dass wir in zwei Jahren wieder ein Fest veranstalten können", sagte Stadtsprecher Henry Klix. Der 1. Beigeordnete Christian Große schränkte im rbb ein: "Wir solten uns die Zeit nehmen, das in Ruhe vorzubereiten - und wenn es zwei Jahre dauert, dauert es eben zwei Jahre."

In diesem Jahr fand das Baumblütenfest zum 140. Mal statt. Die Festmeile zieht alljährlich Tausende Besucher an. Sie gilt als größtes Volksfest Ostdeutschlands.