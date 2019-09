Die sogenannte "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters" aus Templin (Uckermark) zieht erneut vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Wie die religionskritische Gruppe am Donnerstag mitteilte, will sie dort durchsetzen, dass ihre Anhänger auf Passbildern Kopfbedeckungen tragen dürfen - so wie es Angehörigen anerkannter Weltanschauungsgemeinschaft erlaubt ist.