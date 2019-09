Dem Sprecher zufolge wurde die Installation in der Vergangenheit wiederholt beschädigt. Angegriffen wurden meist die Archivkästen von NSDAP-Größen, die bei den letzten freien Wahlen in der Weimarer Republik als Abgeordnete in den Reichstag eingezogen waren. Die Schäden würden in Absprache mit dem Künstler repariert. Die Reparatur koste je nach Umfang mehrere hundert Euro.

Mit dem Umzug des Bundestages wurden 1999 die Kästen aufgebaut. Der Bereich des Reichstags sei nicht videoüberwacht, hieß es.