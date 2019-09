Ladendetektiv in Neuruppin verprügelt

Als er einen Diebstahl verhindern wollte, ist ein Ladendetektiv am Donnerstag in einem Lebensmittelgeschäft in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) zusammengeschlagen worden.

Laut Polizei hatten zwei 13-jährige Jungen, ein Deutscher und ein in Kyritz wohnhafter russischer Staatsangehöriger, Waren im Wert von rund fünf Euro gestohlen. Der 48-jährige Ladendetektiv hatte gerade die beiden Jugendlichen gestellt, als er von einer unbekannten, männlichen Person zusammengeschlagen wurde. Er erlitt mehrere Verletzungen und Knochenbrüchen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die beiden Jungen wurden an die Eltern übergeben bzw. in die Inobhutnahme in Neuruppin gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.