Marcel Berlin Freitag, 06.09.2019 | 17:56 Uhr

Also ich kann dem Vorschlag nicht viel abgewinnen.

Fördern wir noch mehr, dass Tiere in Stadtwohnungen gehalten werden, die Allgemeinheit für die Straßenreinigung aufkommt oder täglich mehrere Tüten verbraucht werden. Was hat ein Tier mitten in der Großstadt eingesperrt zu suchen?

Wie soll ein vereinsamter Transferempfänger mit Hund auf sem Arbeitsmarkt vermittelt werden? Wer kümmert sich in der Zeit um den Hund?

Das Geld wäre besser in Projekten gegen Vereinsamung investiert. Ein Hund sollte kein Ersatz für ein soziales Umfeld sein.

Völliger Quatsch dieser Vorschlag.