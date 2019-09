Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der 63-Jährige war mit dem Sattelzug auf Höhe Freienbrink aus noch unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, sonst war niemand an dem Unfall beteiligt. Die Autobahn war nach dem Unfall einseitig in Fahrtrichtung Autobahndreieck Spreeau gesperrt.