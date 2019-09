In Berlin ist die Zahl der Wohnungseinbrüche nach einem deutlichen Rückgang in den vorherigen Jahren wieder gestiegen.



Das berichtet die "Berliner Morgenpost" und beruft sich auf Angaben der Polizei. Demnach wurden in Berlin im ersten Halbjahr 2019 knapp 4.100 Wohnraumeinbrüche registriert. Das sind etwa 350 Fälle mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zunahme betrifft fast ausschließlich Einbrüche in Mehrfamilienhäuser. Bei Villen und Einfamilienhäusern blieben die Zahlen fast gleich.



Die Polizei führt die Zunahme auf "reisende Tätergruppierungen" und Einbruchsserien mit mehreren Einzeltaten zurück.