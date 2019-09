Brandenburger Kinder in "Maramures"-Heim in Rumänien

In dem von Deutschen betriebenen Heim für Schwererziehbare in Rumänien, in dem Jugendliche misshandelt worden sein sollen, haben nach Angaben des Bildungsministeriums auch Kinder aus Brandenburg gelebt. Vier Jugendliche aus dem Land seien über eine Einrichtung in Bothel in Niedersachsen an das Heim vermittelt worden, sagte ein Sprecher des brandenburgischen Ministeriums am Montag.

Die Einrichtung in Bothel hat demnach eine Geschäftsstelle in Potsdam. Auch das zu dem Heim in Rumänien gehörige Sozialprojekt "Maramures" hat einen Sitz in Potsdam, im Stadtteil Babelsberg.