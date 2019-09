Polizei sucht Zeugen nach Mord an Georgier in Moabit

Nach dem Mord an einem Tschetschenen aus Georgien Ende August in Berlin-Moabit bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder den mutmaßlichen Täter kennen. Dazu veröffentlichten die Beamten am Dienstag ein Foto des Verdächtigen auf der Internetseite der Berliner Polizei [berlin.de].

Auf dem Bild zu sehen ist der nach der Tat festgenommene 49-jährige Russe mit Glatze, Schnurr- und Kinnbart. Außerdem sind auf der Webseite Bilder eines Fahrrads und eines E-Tretrollers sichtbar, die im Zusammenhang mit der Flucht des Verdächtigen stehen. Mit dem Rad flüchtete der Täter nach den Schüssen auf das 40-jährige Mordopfer am 23. August. Bevor er auf einen in der Nähe bereitgestellten E-Roller umsteigen konnte, nahmen ihn die Beamten fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Er soll das Opfer in der Parkanlage Kleiner Tiergarten von einem Fahrrad aus getötet haben.