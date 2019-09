Nach den Handfehlbildungen bei drei Neugeborenen in einer Klinik in Gelsenkirchen müssen nun auch Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg etwaige Fälle melden. "Wir nehmen die Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen zum Anlass, eine Abfrage bei den Berliner Geburtskliniken durchzuführen, ob oder wie oft vergleichbare Fälle in Berlin aufgetreten sind", teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch mit. Dabei orientiere man sich in Abstimmung mit anderen Bundesländern an der Abfrage aus Nordrhein-Westfalen.

Dem Brandenburger Gesundheitsministerium seien derzeit keine gehäuften Fälle im Land bekannt, sagte ein Sprecher. Man nehme die Meldungen aber sehr ernst. Es werde um Informationen gebeten, ob es Hinweise auf eine ungewöhnliche Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen gebe.