Was Heisig zu ihren Lebzeiten aber außerdem ins Leben rief, waren Gesprächsrunden, wo Jugendgerichtshilfe, Polizei, Schulpsychologie, Schule und Jugendamt zusammensaßen und über problematische Fälle berieten. Sehr hilfreich sei das gewesen, sagt Detelf Pawollek von der Berliner Schulleitervereinigung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) - gerade für besonders verhaltensauffällige Fälle, mit denen sie in der Schule zu kämpfen hätten.

Seit inzwischen zwölf Jahren wird in der Berliner Justiz das sogenannte Neuköllner Modell angewandt: Straffällige Kinder und Jugendliche werden zügig vor Gericht gestellt und abgeurteilt. Entwickelt hat es Kirsten Heisig, inzwischen verstorbene Jugendrichterin in Berlin-Neukölln, im Jahr 2007.

Denn Hilfe wäre teils dringend von Nöten - wie ein von Pawollek geschildertes Beispiel zeigt: Ein Kind findet seinen toten Vater in der Badewanne, ist anschließend in psychologischer Betreuung. In der Grundschule ist es schwer auffällig, durchläuft alle schulüblichen Hilfsmöglichkeiten: Klassenkonferenzen, Wechsel der Klasse, Schulkonferenzen. Verschiedenstes wird verabredet, um das Kind zu befrieden. Aber es wird immer auffälliger. Auch in der Oberschule hilft nichts. Die Mutter ist verzweifelt, wäre zu allem bereit, aber auch alle Hilfen zur Erziehung vom Jugendamt bringen nicht den gewünschten Erfolg.

Detlef Pawollek hatte und hat solche Schüler an seiner Schule, der Röntgenschule in Neukölln. 45 Jugendliche mit anerkanntem Hilfebedarf zählt Pawollek an der Röntgenschule. Nicht wenige wurden straffällig.

Für solche Fälle seien die Runden, die Heisig einst ins Leben rief eine echte Hilfe gewesen, sagt Pawollek. Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe, der Polizei, Schulpsychologen und des Jugendamtes hätten sich dabei auch mit schweren Fällen von Jugendkriminalität und mit den Folgen wie der Fremdunterbringung befasst.