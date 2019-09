In beide Fahrtrichtungen sollen während der Sperrung Umleitungsstrecken eingerichtet werden. "Autofahrer sollten auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, da sie über Landstraßen umgeleitet werden", sagte eine ADAC-Sprecherin. Dort dürfte es besonders am Samstag wegen Schwerlasttransportern und Ausflüglern voll werden. Der ADAC rät zu Fahrten am Sonntagvormittag, weil Lkw sonntags in der Regel nicht fahren dürften.

Grund für die Sperrung ist der Ausbau der Strecke auf sechs Spuren, in dessen Zuge eine alte Brücke abgerissen werden soll. Bis 2022 wird der rund 30 Kilometer lange Autobahnabschnitt zwischen Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin bei laufendem Verkehr ausgebaut.