Notrufnummern in Prignitz ausgefallen

Nur per Mobilfunk erreichbar

Die Notrufnummern 110 und 112 sind in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin derzeit gestört und nicht aus dem Festnetz erreichbar. Ein Anruf aus dem Mobilfunknetz sollte allerdings möglich sein, heißt es in einer Gefahreninformation der Regionalleitstelle Nordost.

Die Deutsche Telekom arbeitet bereits an einer Wiederherstellung des Festnetzes in den betroffenen Gebieten. Der Ausfall dauert voraussichtlich bis 20 Uhr an, Verlängerungen seien aber möglich.

Es wird empfohlen, sich über die Medien zu informieren und in einem Notfall Feuerwehr und Polizei - wenn möglich - an ihren Standorten aufzusuchen. Zu ähnlichen Ausfällen war es Anfang September auch in Berlin gekommen.