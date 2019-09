Mit einer abgebrochenen Flasche soll ein 53-Jähriger in Berlin-Mitte auf einen schlafenden Obdachlosen eingestochen haben. Der wohnungslose Mann habe am Montagnachmittag auf einer Parkbank geschlafen, als der Verdächtige ihn unvermittelt angegriffen und schwer verletzt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt am Dienstag mit. Der mutmaßliche Angreifer wurde in Tatortnähe festgenommen. Das 51-jährige Opfer musste notoperiert werden.



Das Motiv des mutmaßlichen Täters, zu dem keine weiteren Angaben gemacht wurden, war laut den Ermittlern zunächst unklar. Es wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Noch am Dienstag sollte der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.