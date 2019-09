Bild: imago images/Thomas Lebie

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Streit um Uferweg am Griebnitzsee landet vor Gericht

25.09.19 | 06:18 Uhr

Darf die Stadt Potsdam Anwohner teilweise enteignen, um den Uferweg um den Griebnitzsee komplett öffentlich zugänglich zu machen? Diese Frage beschäftigt nun das OVG Berlin-Brandenburg. Geklagt haben 20 Anwohnerfamilien mit Seegrundstücken. Von Lisa Steger

Es geht um eine Strecke von knapp drei Kilometern und um eine grundsätzliche Frage: Darf die Stadt Potsdam Besitzer von Seegrundstücken teilweise enteignen, um einen öffentlichen Uferweg am Griebnitzsee zu ermöglichen?



Ja, sagt die Stadt Potsdam und beruft sich auf die Landesverfassung, die Land und Gemeinden verpflichte, der Allgemeinheit den Zugang zur Natur freizuhalten "und gegebenenfalls zu eröffnen". Nein, halten die Anwohner dagegen; sie berufen sich auf ihr Eigentumsrecht. Grundlage des Vorhabens ist ein Bebauungsplan. Ob dieser rechtmäßig ist, soll jetzt – so will es die Normenkontrollklage der zwanzig Anwohnerfamilien – das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klären.

Grundstücke mit Geschichte

Vor der Wende verlief im Griebnitzsee die Staatsgrenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Am Ufer patrouillierten Grenzsoldaten. Um die Truppen dort stationieren zu können, hatte die DDR etliche Besitzer der Seegrundstücke enteignet. Diese Flächen gehörten also dem Staat und fielen nach der Wende an die Bundesrepublik. Der Staat verkaufte einige davon an Privatleute. Andere Grundstücke, deren zumeist jüdische Alteigentümer schon durch die Nazis enteignet worden waren, wurden den ursprünglichen Eigentümern, ihren Erben oder der Jewish Claims Conference zurückgegeben. Derweil nutzten Potsdamer Spaziergänger und Radfahrer den früheren Postenweg: Die Anwohner duldeten es zunächst.

Erster Bebauungsplan kam schon 2007

Im Jahr 2007 wollte die Stadt Potsdam diesen Zustand festschreiben. Sie beschloss einen Bebauungsplan, der einen öffentlichen Uferweg für Radfahrer und Fußgänger vorsah. Zehn Anwohnerfamilien klagten schon damals dagegen. Mit Erfolg: Das Oberverwaltungsgericht gab ihnen im Jahr 2009 Recht. Der B-Plan, so die Richter damals, sei "unwirksam". Begründung: Die Stadt hatte unter anderem Flächen beplant, für die es kein öffentliches "Betretungsrecht" gebe – es handle sich um Privatgärten, so das Urteil. Kurz darauf sperrten mehrere Anwohner den Weg vor ihren Häusern, einige blieben bis heute dabei.

Zweiter Anlauf zum Uferweg: Darf die Stadt enteignen?

Drei Jahre später, im April 2012, beschloss Potsdam einen neuen Plan, den "Bebauungsplan Nr. 125, Uferzone Griebnitzsee". Das Werk ist 142 Seiten stark. Diesmal waren Wünsche mehrerer Grundstückseigentümer berücksichtigt worden, vor allem, was den genauen Verlauf des Weges angeht; mal direkt am Ufer, mal weiter davon entfernt. Um dieses 142 Seiten starke Werk geht es am Mittwoch und Donnerstag vor dem Oberverwaltungsgericht, nachdem im August 2018 eine Mediation gescheitert ist. Der Mediator, ein früherer Vorsitzender Richter am Berliner Verwaltungsgericht, hatte der Stadt Potsdam empfohlen, sich um eine freiwillige Zustimmung der Anwohner zu bemühen. Wenn ein Gericht den Bebauungsplan überprüfen würde, wäre der Ausgang offen, meinte der Mediator. Er zweifelte auch daran, dass die Stadt enteignen darf. Doch die Stadtverordneten lehnten den Vorschlag des Mediators ab. Sie wollten es auf ein Gerichtsverfahren ankommen lassen.



Kosten in Millionenhöhe

Der Bebauungsplan Nr. 125 veranschlagte die Kosten für die Stadt bereits im Jahr 2012 auf 11.230.000 Euro; das wären rund 3.743 Euro pro Meter des Uferwegs. Vier Millionen sollen für Entschädigungen der Eigentümer anfallen, dieselbe Summe für die Herstellung des Weges und zweieinhalb Millionen Euro für die Verfahrenskosten. Hinzu kommen Kosten für Grundstückskäufe auf freiwilliger Basis. Da auch in Potsdam das Land in den letzten Jahren teurer geworden ist, dürfte der tatsächliche Preis, wenn der Uferweg wirklich entsteht, noch höher sein. Der Uferweg vor den Wohnhäusern soll inklusive "Abstandsgrünstreifen" vier Meter breit sein. Die Stadt räumt im B-Plan ein, dass die Hausbewohner dann nicht mehr ungestört in ihren Gärten sitzen würden, meint aber: "Die privaten Belange müssen hier hinter die öffentlichen Belange zurücktreten." Den Eigentümern bleibe schließlich noch ein Hausgarten, den sie "einfrieden" könnten. Das Areal zwischen Weg und Ufer sollen die Eigentümer ebenfalls behalten, ohne jedoch dort einen Zaun oder eine Mauer errichten zu dürfen. Die Anwohner argumentieren, ihr Privateigentum reiche bis zum Ufer. Der Weg würde zudem den Wert von Haus und Garten mindern. Was auch wichtig werden könnte: Als die heutigen Eigentümer kauften und einzogen, gab es den Bebauungsplan noch nicht.

Perlen der Architektur Am Ufer liegen viele denkmalgeschützte Villen und parkähnliche Gärten. In der Truman-Villa wohnte der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman während der Potsdamer Konferenz, in der benachbarten Villa Seefried weilte der damalige britische Premierminister Winston Churchill. Heute gehört das Anwesen dem SAP-Gründer Hasso Plattner. Für den Prozess hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den größten Saal reserviert. Zuhörer müssen ihre Ausweise vorzeigen. Ob das Urteil am Mittwoch oder erst am Donnerstag verkündet wird, steht noch nicht fest. Zu Ende ist der Streit möglicherweise auch dann nicht: Die Richter könnten eine Revision zulassen. Das letzte Wort hätte dann das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

