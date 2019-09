Die Brandenburger Polizei hat bei großangelegten Lkw-Kontrollen bei etwa jedem zweiten Lastkraftwagen Verstöße festgestellt. Im Rahmen der insgesamt dreitägigen, bundesweit organisierten Verkehrskontrollen "Brummis im Blick" haben die Beamten am Donnerstag vor allem Laster überprüft.

Von den insgesamt 188 Lastwagen und sechs Bussen haben sich 91 nicht an die Regeln gehalten, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. In 26 Fällen waren die Probleme so gravierend, dass die Fahrzeuge stehen bleiben mussten. Im Fokus der Kontrollen standen der gewerbliche Personen- und Güterverkehr.