Im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau hatten Mitarbeiter zunächst ein verwüstetes Büro vorgefunden: mit umgeworfenen Blumentöpfen, durchwühlten Akten, aufgezogenen Schubfächern und einem heruntergerissenen Telefonhörer. Kriminalpolizisten konnten am Tatort allerdings keine der üblichen Spuren an Fenster oder Türen feststellen, wie die Polizei mitteilte. Auch sei unklar gewesen, welche Wertsachen gestohlen wurden.

Schließlich entdeckten die Beamten den Übeltäter: Ein Waschbär hatte sich - vermutlich über eine Dachluke - Zugang zu den Büroräumen des Krankenhauses verschafft. Nun saß er eingeschüchtert hinter einem PC-Monitor.

Eine Polizistin konnte den Bären schließlich dazu bewegen, die Flucht zu ergreifen. Man werde allerdings Hinweisen nachgehen, so die Polizei, dass der Waschbär möglicherweise vor einigen Tagen in eine Charlottenburger Wohnung eingebrochen sein könnte. "Möglicherweise ist die nachtaktive Fellnase Teil einer stadtweit agierenden WaschGang", schrieb die Polizei in einem launigen Post auf Facebook. "Sollte der schwarz maskierte Übeltäter in Zukunft erneut an einem Tatort angetroffen werden, wird sich eine Speicherung in der Krallenabdruckdatei (KAD) kaum noch vermeiden lassen."