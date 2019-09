Urteil in Potsdamer Mordprozess für Donnerstag erwartet

Die Staatsanwaltschaft fordert die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der 37-Jährige hatte angegeben, sein Opfer getötet zu haben, weil dieses Teil einer Organisation sei, die erst ihn und seine Familie und anschließend die ganze Welt habe töten wollen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Mann habe im letzten Prozesstag seine Freilassung gefordert, um sein Werk zu vollenden. Die Verteidigung stellte keinen Antrag.

Im Prozess gegen einen 37-Jährigen, der einen Mann mit einem Jagdmesser erstochen haben soll, will das Landgericht Potsdam am Donnerstag ein Urteil verkünden.

Der 37-Jährige soll in Rangsdorf (Teltow-Fläming) sein Opfer mit einem Jagdmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge in Kopf und Hals gestochen haben. Laut Anklage ließ er zwischenzeitlich von dem am Boden liegenden 60-Jährigen ab und rauchte eine Zigarette. Anschließend soll er weiter auf das Opfer eingestochen haben. Erst als er glaubte, sein Opfer sei tot, habe er aufgehört. Nach den Erkenntnissen der Ermittler kannten sich Opfer und Tatverdächtiger und waren Arbeitskollegen.

Mehrere Menschen hatten die Tat beobachtet. Der 60-Jährige starb noch am Tatort. Der 37-jährige konnte noch vor Ort festgenommen werden.