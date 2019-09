Weiterhin stellten die Polizisten fest, dass ein Rapper, der sich über eine Polizeikontrolle beschwert, nicht ungewöhnlich, sondern die reine Normalität sei. Weiter hieß es in dem Tweet: "Und damit PR macht".

Die Berliner Polizei hat Diskussionen über Beschimpfungen von Polizisten durch den Rapper Fler locker kommentiert. "Viel Hype um eine rechtmäßige Polizeikontrolle auf dem Teltower Damm, oder?", twitterte die Polizei am Dienstag.

Fler (37), der eigentlich Patrick Losensky heißt, hatte am Sonntag bei einer Polizeikontrolle die Beamten aggressiv beschimpft. Die Polizei teilte mit, ein 37-jähriger Mann sei von einer Streife angehalten worden, weil bekannt sei, dass er keinen Führerschein habe. Der Kontrollierte habe die Beamten lautstark beleidigt und sei daher vorübergehend festgenommen worden. Die Polizei habe ihn im Anschluss wegen Fahrens ohne Führerschein und Beleidigung angezeigt.

Auf einem Handy-Video, das im Internet kursiert, ist zu sehen, wie Fler mindestens sechs minutenlang auf einen Polizisten einschreit: "Willst Du Ärger bekommen? Du Fan-Boy, das ist Deine Arbeit, Leute schikanieren. (...) Weil Du neidisch bist, wärst gerne Rapper geworden, wa? (...) Du neidischer Schwanz. Du Stalker, Du. Ich werd Dir so Probleme machen. Du kleiner Lappen. (...) Du wirst noch sehen, was ich mit Dir mache. Ich mach Dich kaputt, bei Gott." Zu einer Polizistin, die der daneben stehenden Frau, anscheinend der Freundin des Rappers, das Filmen untersagt, sagt Fler: "Fass sie nicht an, ich trete Deinen Kopf weg. (...)