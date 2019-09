Bild: Imagebroker

Berliner Drogenszene - Wenn Kinder in Drogenspritzen treten

26.09.19 | 06:25 Uhr

Orte, an denen Süchtige geschützt Drogen konsumieren können, sind in Berlin rar. Gleichzeitig sind achtlos weggeworfene Spritzen auf Spielplätzen eine reale Gefahr. Lisa Wandt und Anna Katharina Küsters haben Eltern getroffen, die diesen Albtraum durchleben.



Das eigene Kind verletzt sich auf dem Spielplatz an einer benutzten Drogenspritze. Ein Albtraum, den Claudio und Jorinde aus Berlin-Kreuzberg gerade durchleben. Ihre fünfjährige Tochter war am Wassertorplatz barfuß in eine benutzte Spritze getreten. Im Gehäuse klebte noch Blut. "Sie könnte sich mit einer schweren Krankheit infiziert haben, das macht mit Angst", sagt die Mutter. Zwar ist das Risiko für eine HIV-Infektion gering, denn das Virus stirbt einmal an der Luft schnell ab, dennoch müssen die Eltern bangen. Die Gefahr, sich über eine Fixernadel mit Hepatitis B oder C anzustecken, ist allerdings real. "Wir hoffen, dass die Statistik auf unserer Seite ist," sagt Vater Claudio. Gewissheit haben sie erst nach den letzten Untersuchungen in ein paar Wochen.

Allein in Neukölln Tausende Utensilien

Alexander Rosen, Chef der Kindernotfallmedizin an der Charité, behandelt regelmäßig Kinder, die sich an benutzten Drogenspritzen verletzen. "Wir sehen hier in der Charité alleine ein bis zwei Fälle im Monat." Aus der ganzen Stadt kämen die Betroffenen zu ihm. Meist passierten die Vorfälle im Park oder auf Spielplätzen. Es gebe aber auch Fälle, in denen Menschen in der Bahn zwischen die Sitze greifen und in eine Spritze fassen, sagt er. Vor allem die Bezirke Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Tempelhof-Schöneberg haben ein Problem mit Drogenabfällen in Parks, auf Grünflächen und Spielplätzen. Das ergab eine Umfrage von Kontraste bei allen Bezirken. Allein in Neukölln wurden im vergangenen Jahr rund 3.500 Drogen-Utensilien aufgesammelt. Einmal die Woche durchstreifen Mitarbeiter vom Straßen- und Grünflächenamt die Problem-Orte im Bezirk. Dennoch bleibt ein Risiko, sagt Vorarbeiter Niels Tönneshoff: "Keiner kann sagen, dass nichts passieren kann, weil Sie finden nicht alle Spritzen. Die sind im Gebüsch versteckt und die Kinder treten rein und die Nadeln gehen auch durch Schuhsohlen durch."

Zu wenige, zu selten geöffnete Drogenkonsumräume

Immer mehr Junkies konsumieren ihre Drogen im öffentlichen Raum, bestätigt die Landesdrogenbeauftragte Christine Köhler-Azara: "Die Beobachtungen und Meldungen aus den Bezirken Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg und Mitte weisen eindeutig darauf hin", sagt sie auf Anfrage von Kontraste. Eine Ursache dafür ist, dass wohnungslose Junkies zunehmend ihre Rückzugsorte verlieren. Denn leerstehende Gebäude gibt es in der Boom-Stadt Berlin kaum noch. "Wir erleben einen starken Zuzug von Menschen aus Osteuropa oder auch aus anderen Fluchtbewegungen," erklärt Nina Pritszens. Sie ist die Geschäftsführerin des Trägers vom Drogenkonsumraum Birkenstube in Mitte. Dort können Junkies geschützt Drogen konsumieren. Allein in der Birkenstraße haben sich die Konsumvorgänge zwischen 2015 und 2018 mehr als verdoppelt; im Jahr 2018 hatte die Birkenstube 25.000 Konsumvorgänge. Die Mitarbeiter der Einrichtung kennen die Drogenszene. Ihr Eindruck ist, dass die Zahl der Suchtkranken in Berlin ansteigt.

Das Problem: In der ganzen Stadt gibt es nur drei feste Drogenkonsumräume, die nur an wenigen Stunden tagsüber geöffnet haben. Am Wochenende haben sie komplett geschlossen. Sozialarbeiterin Pritszens fordert daher dringend mehr Räume und längere Öffnungszeiten. "Heroinabhängige brauchen 24 Stunden am Tag einen bestimmten Pegel an Opiaten", sagt sie.

Anzeige gegen Herrmann und Müller

Und weil es nicht genug Räume gibt, weichen die Junkies unter anderem auch in die U-Bahnhöfe der Linien 7 und 8 aus. Vor allem morgens zwischen vier und sechs Uhr spritzen und rauchen sie auf den Bahnsteigen, aber auch tagsüber wird an den U-Bahnhöfen konsumiert. Spritzen und blutige Taschentücher bleiben dabei zurück.

Für die Mutter Jessica N., die regelmäßig mit ihrem Sohn U-Bahn fährt, sind diese Zustände unerträglich. Als sie sich vor wenigen Tagen an die BVG wendete, antwortet die auf ihre Beschwerde mit einem Eingeständnis. "Die Akzeptanz des BVG-, bzw. Wisag-Sicherheitsdienstes ist in den Kreisen dieser Gruppierungen äußerst gering", heißt es. Und weiter: "Durchgesetzte Maßnahmen seitens der Sicherheitskräfte haben bedauerlicherweise keine nachhaltige Wirkung." Weitere Möglichkeiten gegen die Situation vorzugehen stünden der BVG nicht zur Verfügung. "Das ist für mich eine Kapitulation", sagt Jessica N. Bei den Eltern Claudio und Jorinde ist die Sorge um ihre Tochter in Wut auf die Politik umgeschlagen. Sie haben Anzeige wegen Körperverletzung durch Unterlassen erstattet gegen die Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) und gegen den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Auf Anfrage verweist Herrmann an das zuständige Straßen- und Grünflächenamt. Eine Strafanzeige gegenüber der Bezirksbürgermeisterin entbehre jeglicher Grundlage, teilt ihre Sprecherin mit. Worte des Bedauerns an die Betroffenen überliefert sie jedoch nicht.

Sendung: Das Erste, 26.09.2019, 21:45 Uhr