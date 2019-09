Bild: imago images/Rainer Weisflog

RB10 und RB14 mit Engpässen - Regionalbahn-Pendler beklagen chaotische Zustände

19.09.19 | 13:53 Uhr

Völlig überfüllte Regionalzüge, Platzangst auf den Bahnsteigen, Schüler müssen draußen bleiben: Pendler, die mit der RB10 und RB14 von Nauen nach Berlin fahren, berichten von untragbaren Verhältnissen. Auch die Bahn räumt Probleme ein. Von Frank Preiss



Wenn Sven Rosinski morgens um 6:15 Uhr in Brieselang die Regionalbahn in Richtung Berlin besteigt, ist die Welt noch in Ordnung. Gemächlich kann der 47-Jährige in die RB14 einsteigen und sich in aller Ruhe einen Sitzplatz aussuchen. Doch was sich nach seiner Beobachtung wenige Stationen später ereignet, lässt ihm keine Ruhe. "Schon in Falkensee bekommt man die Tür nicht mehr zu, und spätestens in Albrechtshof wird es dann völlig chaotisch", berichtet Rosinski im Gespräch mit rbb|24. Tag für Tag könnten dort zahlreiche Schülerinnen und Schüler nicht mehr zusteigen – wegen Überfüllung geschlossen. Pünktlichkeit werde zum Lotteriespiel, sobald Kinder, Jugendliche und Pendler von Nauen aus mit der RB14 (Nauen–Berlin–Schönefeld) oder RB10 (Nauen–Berlin-Südkreuz) ins Berliner Stadtzentrum gelangen wollten.



Dichtes Gedränge schon morgens um 7 Uhr in Albrechtshof | Bild: rbb/Ingo Thrun

Zu sechst in der Zugführerkabine

"Es sind viel zu kurze Züge unterwegs, es fehlen Waggons, schon seit Monaten läuft es nicht mehr rund", berichtet Rosinski. Selbst das Bahnpersonal runzle immer häufiger die Stirn und wirke ratlos. "Einer der Schaffner hatte neulich großes Verständnis für den Ärger und hat uns geraten, sich an die Medien zu wenden", erzählt der Berufspendler, der nach seinen Angaben für Daimler im Vertrieb arbeitet und seit fünf Jahren täglich nach Berlin-Friedrichshain fährt. Die Atmosphäre unter den Fahrgästen, die sich wie Ölsardinen in die Regionalbahnen zwängen müssten, umschreibt er als "dramatisch schlecht und explosiv." Hoffnungslos überfüllte Bahnen und Bahnsteige beobachtet auch Horst B. Er pendelt seit 20 Jahren mit der RB10 von Falkensee zum Ostbahnhof und registriert seiner Schilderung nach seit vielen Wochen eine deutliche Verschlechterung. "Schon beim Start in Falkensee wird es eng. Besonders montags, mittwochs und freitags herrscht auf den Bahnsteigen volle Hütte", berichtet er. Aber Not macht offenbar auch hier erfinderisch und lässt selbst über Sicherheitsstandards großzügig hinwegschauen: "In Spandau war mal ein Schaffner so nett und hat mich und fünf weitere Passagiere in der Kabine des Zugführers im hinteren Teil der Regionalbahn untergebracht." Eine abenteuerliche Fahrt, auf die Horst B. gerne verzichtet hätte.



Hektisches Treiben im Berufsverkehr | Bild: imago stock&people

Pendler warten vergeblich auf politische Reaktionen

Die Wut auf die Deutsche Bahn und letztlich auf die Politik wächst unter zahlreichen Pendlern, die aus Brandenburg in die Bundeshauptstadt wollen. Von ihnen gibt es immer mehr – im vergangenen Jahr strömten täglich über 300.000 von ihnen nach Berlin. Auf Facebook tauschen sich in einer Gruppe viele von ihnen aus und berichten von katastrophalen Zuständen. Unsere Redaktion haben Videos und Fotos erreicht, die dokumentieren: Es stimmt etwas nicht auf den Linien RB10 und RB14. Antworten auf Mails von verärgerten Passagieren an die Deutsche Bahn und an den obersten Verkehrspolitiker Deutschlands, an Bundesminister Andreas Scheuer (CSU), blieben den Passagieren zufolge entweder aus – oder lasen sich verklausuliert und wenig verbrauchernah.



Der Bahn fehlen die Wagen

Auf rbb|24-Nachfrage hin räumt eine Bahnsprecherin schließlich ein, dass es auf den Regionalverbindungen von Nauen nach Berlin tatsächlich Probleme gebe. Ein Grund seien Bauarbeiten an den Gleisen am Berliner Hauptbahnhof, die die Stadtbahnsperrung zur Folge haben. "Baubedingt ist eine Teilung der Linien RE1, RE7 und RB14 in Charlottenburg beziehungsweise Berlin-Hauptbahnhof erforderlich, wodurch der Fahrzeugbedarf höher als im Regelverkehr ist", sagt sie. Derzeit fährt die RB14 wegen der Stadtbahnsperrung nur bis Charlottenburg und dann wieder ab Friedrichstraße. Ab 24. September müssen RB14-Fahrgäste sogar schon ab Spandau auf andere Züge ausweichen.



Hinzu komme ein derzeit “überdurchschnittlich hohes Instandhaltungsaufkommen." Doch das werde sich in den kommenden Wochen verbessern. Die Bahnsprecherin kündigt zusätzliches Instandhaltungspersonal an, außerdem "werden fehlende Wagen durch Fahrzeuge aus anderen Regionen Deutschlands bis Ende September sukzessive ersetzt."



Auch der VBB ist verschnupft

Dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) sind die Probleme längst bekannt. "Leider kommt es derzeit häufiger vor, dass DB Regio, Betreiber der Linien RB14 und RB10, mit zu kurzen Zügen fährt", teilt VBB-Sprecherin Elke Krokowski auf rbb|24-Anfrage mit. Auch sie spricht von einem "Instandhaltungsrückstau" und von "Verzögerungen beim Umbau der Wagen, die eigentlich zur Kapazitätsausweitung in die Region geholt wurden." Die DB Regio habe zwar schon einige Leihwagen aus anderen Regionen im Einsatz, könne jedoch den Mangel nicht ausreichend kompensieren. So langsam verliert offenbar auch der VBB die Geduld mit der Bahn. "Der VBB und die Länder Berlin und Brandenburg als Aufgabenträger haben DB Regio bereits mehrfach aufgefordert, die vertraglich vereinbarte und bestellte Leistung zu erbringen. Für nicht erbrachte Leistungen werden dem Betreiber finanzielle Abzüge berechnet", kündigt Krokowksi an.



Und was wird nun aus dem Klimawandel?

Pendler Sven Rosinski hält derweil die Begründung der Bahn für wenig glaubwürdig. Die Stadtbahnsperrung gilt seit dem 10. September, doch er und seine Mitstreiter beobachten die Missstände nach eigenen Angaben schon viel länger. Von der Deutschen Bahn und auch von der Politik fühle er sich allein gelassen. "Die Welt befindet sich im Wandel, hat erkannt, dass ein Umdenken nötig ist und verfolgt ehrgeizige Klimaziele. Die Bürger möchten daran mitwirken, diese Ziele umzusetzen, scheitern aber daran, dass Sie den ÖPNV – auf dem Weg zu Schule, Arbeit – aus dem Berliner Umland nicht nutzen können", sagt Rosinski und fügt resigniert hinzu: "Wenn das so weiter geht, dann werde ich doch wieder auf das Auto umsteigen."