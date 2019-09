Der Polizeiliche Staatsschutz ist in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gegen sogenannte Reichsbürger vorgegangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Berlin mitteilten, hatten Beamte am Morgen insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Die Aktion richtete sich gegen mutmaßliche Mitglieder der Reichsbürger-Gruppierung "Geeinte deutsche Völker und Stämme". Es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, die jetzt ausgewertet würden, hieß es weiter.