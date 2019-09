Polizeiwagen in der Rigaer Straße mit Steinen beworfen

Bei einem Polizeieinsatz in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht zu Samstag ein Beamter leicht verletzt worden.

Wie Polizeisprecher Martin Halweg rbb|24 am Samstagmittag sagte, attackierten kurz nach Mitternacht Unbekannte ein Einsatzfahrzeug mit Steinen. Zudem seien Polizisten mit Feuererlöschern angegriffen worden.

Die Polizei will in Kürze weitere Informationen herausgeben.