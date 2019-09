S-Bahn fährt in Wannsee gegen Baum

In Berlin ist am Montagmorgen eine mit 100 Fahrgästen besetzte S-Bahn gegen einen Baum gefahren. Die Berliner Feuerwehr rückte mit 40 Rettungskräften an, die Strecke zwischen den Bahnhöfen Wannsee und Griebnitzsee war zwischenzeitlich gesperrt.