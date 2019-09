Brandanschlag auf Bahn-Leitungen in Berlin-Karlshorst

Ein nächtlicher Brandanschlag auf Leitungen und Kabel der Bahn in Karlshorst führt seit Montagmorgen zu massiven Problemen bei der S-Bahn und im Regionalzugverkehr. Die Polizei geht von einer politischen Motivation aus.

Der S-Bahn- und Regionalzugverkehr auf der Strecke zwischen Ostkreuz und Erkner wurde unterbrochen oder umgeleitet. Betroffen sind die S3 und der RE1. Die S-Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, die jedoch nicht alle Haltestellen anfahren. Laut S-Bahn halten die Busse nicht an den S-Bahnhöfen Rahnsdorf, Hirschgarten, Wuhlheide und Betriebsbahnhof Rummelsburg. Die Reparatur solle den ganzen Montag dauern, so der Sprecher.

Auf Leitungen und Kabel der Bahn in Berlin-Karlshorst ist ein Brandanschlag verübt worden. Die Polizei geht davon aus, dass politische Extremisten die Täter sein könnten, wie ein Sprecher am Montag sagte.

Das Feuer wurde in der Nacht zu Montag um 3.31 Uhr in dem Kabelschacht an der Zugstrecke nahe dem S-Bahnhof Karlshorst gelegt. Der genaue Ort war noch nicht bekannt. Das Feuer zerstörte Leitungen, mit denen die Bahn den Zugverkehr steuert. "Zahlreiche Signale und Weichen sind ausgefallen", sagte ein Bahnsprecher. "Auch die Kommunikationstechnik und die Fahrgastinformation waren betroffen."

Viele Fahrgäste wurden wohl am Morgen von den Zugausfällen überrascht. Die S-Bahn twitterte: "Leider ist die komplette Fahrgastinformation auf den Bahnhöfen #Wuhlheide, #Köpenick, #Hirschgarten, #Friedrichshagen, #Rahnsdorf, #Wilhelmshagen und #Erkner ausgefallen, bitte informiert die anderen Fahrgäste über die aktuelle Situation."



Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. In den vergangenen Jahren verübten Linksextremisten immer wieder Brandanschläge auf Bahnanlagen. Zum Teil veröffentlichten sie im Internet Bekennertexte.