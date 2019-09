Manuel Berlin Freitag, 20.09.2019 | 08:42 Uhr

Das ist nicht die ihr ernst. Ausgerechnet heute wo eh schon Demo ist welcher Fahrgast glaubt das der Bahn das machen die mit Absicht.

Da wünsche ich mir den Osten wieder aussteigen weiche manuell stellen heute sieht man was die Technik bringt.

Und dafür noch Geld verlangen

Die sollten ganz schnell die Kontrolleure zurück ziehen denn das wäre die Krönung dann noch.

Für so eine Frechheit sollte man schwarz fahren. Zumindest bei der s Bahn. Nieder mit dem Verein.

Hoffentlich wird die endlich zwangsverkauft an andere Betreiber. Zum kotzen.