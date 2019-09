Demonstration mit 200 Tieren in Berlin

Die Schafschur bringt inzwischen nichts mehr ein, viele Schäfer in Deutschland können von ihrer Arbeit kaum noch leben. Nun haben sie in der Hauptstadt mehr staatliche Unterstützung gefordert - unterstützt von rund 200 Tieren.

Mit einem Schafspaziergang durch Berlin haben Wanderschäfer am Sonntag für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Mit rund 200 Tieren zogen die Schäfer vom Haus der Kulturen der Welt durch den Tiergarten bis zum Hansaplatz.

Dem Verband zufolge kostet eine Schur pro Tier drei bis vier Euro und erbringt etwa vier bis fünf Kilo Wolle. Auf dem Markt bringe ein Kilo Wolle aber nur 20 Cent, so dass kein Gewinn mehr möglich sei. Zudem gelte Wolle, wenn sie weggeworfen werde, als Sondermüll – das bedeute weitere Kosten bei der Entsorgung.

Schafe in Deutschland werden eher zur Landschaftspflege genutzt. Die Schäfer verweisen auf die große Bedeutung der Schäferei für den Arten- und Landschaftsschutz. So würden durch Schafe etwa kleinere Tiere oder Pflanzensamen auf andere Wiesen verteilt und so die Artenvielfalt erhalten. Auch für den Hochwasserschutz sind Schafe nützlich, etwa indem sie auf Deichen den Boden festtreten. Die Wolle der Tiere kann nicht nur für die Textilproduktion, sondern auch als Dämmstoff, Pflanzensubstrat oder Filter verwendet werden.