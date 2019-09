Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in Berlin-Heinersdorf erlitt ein Mann in der Nacht auf Dienstag schwere Verletzungen. Gegen 23.30 Uhr ist ein Streit zwischen einer

20-köpfigen Gruppe Männer und einer Gruppe von vier Personen in der Tino-Swierzina-Straße entbrannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.



Nach ersten Ermittlungen wurde ein 25-Jähriger aus der Vierergruppe bei der Auseinandersetzung in einem Gleisbett der Straßenbahn zu Boden gebracht und mehrmals mit einem Stein auf den Kopf geschlagen. Außerdem traten die Unbekannten mehrfach mit den Füßen gegen den Oberkörper des Mannes, der noch am Boden lag. Nach dem Übergriff entfernten sich die 20 angreifer unerkannt in Richtung Treskowstraße.

Der 25-Jährige wurde von der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gefahren. Seine Begleiter wurden ebenfalls verletzt, lehnten eine Behandlung durch einen Arzt zunächst jedoch ab.

Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.