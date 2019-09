dpa/Bernd Settnik Video: rbb24 | 30.09.2019 | Thomas Heinloth | Bild: dpa/Bernd Settnik

Prozess um niedergebrannte Turnhalle - Schneider-Verteidiger will auf Freispruch plädieren

30.09.19 | 14:38

Im Prozess gegen den ehemaligen NPD-Politiker Maik Schneider will die Verteidigung Freispruch beantragen. Das kündigte Schneiders Anwalt Sven-Oliver Milke am Montag im rbb an.

In dem Verfahren vor dem Potsdamer Landgericht sei seinem Mandanten die Tat nicht eindeutig nachgewiesen worden, so der Strafverteidiger wörtlich: "Wenn sich in der Beweisaufnahme keine Täterschaft ergeben hat, bzw. berechtigte Zweifel sind oder der Sachverhalt nicht aufgeklärt worden ist, dann kann ich nur Freispruch beantragen."



Revision beim Bundesgerichtshof

Schneiders Anwalt kündigte außerdem an, im Fall einer Verurteilung seines Mandaten Revision beim Bundesgerichtshof zu beantragen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr Plädoyer bereits Ende vergangener Woche gehalten. Sie wirft Schneider Brandstiftung an einer Turnhalle in Nauen im August 2015 vor und fordert eine Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten.