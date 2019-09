Das Rote Rathaus in Berlin-Mitte hat ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Weltraumfahrer Sigmund Jähn ausgelegt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird sich am Dienstagvormittag als erster in das Buch eintragen. Ihm folgen weitere Landespolitiker, danach können sich bis Freitag alle Berliner und Berlinerinnen und auch Besuchende eintragen. Der DDR-Kosmonaut war am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben.

Müller würdigte vorab Jähn als einen mutigen Mann: "Er war ein Pionier, der ein großes Risiko auf sich genommen hat und der damit der Menschheit neue Dimensionen mit erschlossen hat." Die Berlinerinnen und Berliner trauerten um einen sympathischen und verdienten Ehrenbürger, so Müller.

Jähn war am 26. August 1978 als erster Deutscher an Bord einer russischen Sojusrakete mit dem sowjetischen Kosmonauten Waleri Bykowski in den Weltraum gestartet. Seine Reise dauerte sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten. In dieser Zeit umrundete er 125 Mal die Erde. Er war damit der 90. Mensch im All.

Nach der Wende beriet er unter anderem die European Space Agency ESA im russischen Raumfahrtzentrum, dem Sternenstädtchen nördlich von Moskau. Zuletzt lebte der gebürtige Sachse im brandenburgischen Strausberg bei Berlin.