Am Wochenende könnte es in Berlin noch einmal warm und sonnig werden. Nach jetzigem Stand erwarten Meteorologen für Samstag Temperaturen von bis zu 21 Grad, am Sonntag könnten es demnach sogar 25 Grad werden. "Verschiedene Klimamodelle zeigen an, dass die Temperaturen zum Wochenende hin deutlich steigen", sagte Meteorologe Alexander Fromm von der Meteogroup rbb|24 am Montag.

Allerdings soll es vorher noch einmal stürmisch und regnerisch werden. Noch bis Freitag stehe die Hauptstadt unter dem Einfluss von Tief "Ignaz", das der Region neben herbstlichen Temperaturen reichlich Wolken, Regen und Sturmböen bringt, sagte Fromm. Am Dienstag ziehen dichte Wolken über Berlin, laut Fromm könnte es gebietsweise kräftig regnen. "Wo Regen fällt, könnte es auch gewittern und kräftigen Wind geben", warnte Fromm. Dabei könnten Sturmböen mit Windgeschwindingkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern auftreten.