Wer mit der Regionalbahn durch Berlin fahren will, braucht ab Dienstag starke Nerven: Die Strecke zwischen Zoo und Hauptbahnhof wird komplett gesperrt, später wird die Sperrung sogar noch ausgeweitet. In der S-Bahn dürfte es voll werden - die fährt nämlich wie immer.

Die RB14 hat dann vom 10. bis 23. September in Berlin zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin-Friedrichstraße (sechs S-Bahn-Stationen, rund zwölf Minuten Fahrzeit) und vom 24. September bis 14. Oktober in Berlin zwischen Berlin-Spandau und Berlin-Friedrichstraße (13 S-Bahn-Stationen, rund 25 Minuten Fahrzeit) eine Lücke.

Auch der Fernverkehr ist betroffen: Die IC- und ICE-Züge nach und aus Hannover enden und beginnen am Hauptbahnhof auf den unteren Gleisen, der Halt am Ostbahnhof entfällt. Der EC von und nach Warschau hält ebenfalls nicht am Ostbahnhof, dafür an den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Lichtenberg. Der IRE Berlin-Hamburg endet und beginnt am Hauptbahnhof, die Halte am Zoo und am Ostbahnhof entfallen.

Wer normalerweise mit der Regionalbahn durch Berlin fährt, muss sich in jedem Fall auf Umstiege und verlängerte Fahrzeiten einstellen. An der S-Bahn führt dabei kaum ein Weg vorbei. Um trotz der zu erwarteten Überfüllung einen Sitzplatz zu ergattern, könnte es sich lohnen, eine längere Fahrzeit inkauf zu nehmen und schon ein paar Stationen früher von dem Regio in die S-Bahn zu wechseln.



Wer also zum Beispiel mit dem RE1 aus Richtung Frankfurt (Oder) kommt, steigt nicht erst am Hauptbahnhof in die S-Bahn Richtung Westen um, sondern schon an der Friedrichstraße oder am Alexanderplatz. Muss man in diesem Beispiel von Berlin mit dem RE1 aus noch weiter fahren, über Potsdam Richtung Magdeburg, kommt man um einen weiteren Umstieg aber nicht herum.