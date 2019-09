Im Mammutprozess gegen Rocker der Hells Angels wegen tödlicher Schüsse in einem Berliner Wettbüro hat die Staatsanwaltschaft für acht der zehn Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafen gefordert.

Für die Ankläger des fast fünfjährigen Prozesses sei bewiesen, dass bei einer Racheaktion in einem Wettbüro in Reinickendorf ein Mann hingerichtet wurde, hieß es in den Plädoyers am Dienstag. Den Mordauftrag hatte laut Staatsanwaltschaft der Hauptangeklagte Chef der Rockergruppe erteilt. Einer der Hells-Angels hatte im Prozess ausgesagt und soll deshalb nur zehn Jahre ins Gefängnis, plädierte die Staatsanwaltschaft.