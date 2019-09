Mehrere Störer haben eine Veranstaltung des israelischen Filmfestivals "Seret International" im Kant Kino in Berlin-Charlottenburg mit Transparenten und lautem Geschrei unterbrochen. Bei einer Fragerunde nach der Vorführung des Films "King Bibi" hätten am Samstag "zehn bis zwölf Personen" die Bühne gestürmt, sagte ein Sprecher der Veranstalter. In dem Dokumentarfilm geht es um den Werdegang von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

Ein antisemitischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Daher habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Nach rbb-Informationen könnte es sich um Aktivisten der propalästinensischen Gruppe BDS Berlin handeln.