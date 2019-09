Bei einem Streit in Berlin-Lichtenberg sind zwei junge Männer verletzt worden. Ein 19-Jähriger wurde schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen sagte. Er erlitt Schnittwunden am Hals.

Die Polizisten seien am späten Dienstagabend in den Rathauspark in der Nähe des S-Bahnhofs Frankfurter Allee gerufen worden. Dort fanden sie zunächst einen 25-Jährigen mit Schnittwunden an den Händen und dann den 19-Jährigen. Die beiden Männer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Noch am Ort nahmen die Polizisten einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens drei weitere, bislang unbekannte Menschen an dem Streit beteiligt waren. Zuerst hatte die "B.Z." darüber berichtet.