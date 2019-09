Nach einer Schlägerei am Potsdamer Hauptbahnhof, bei der auch Schüsse gefallen sind, ermittelt die Polizei. Ein stark betrunkener 41-jähriger Mann soll am frühen Samstagmorgen in einer Imbissbude zwei Männer beleidigt haben, berichtete die Polizei am Montag. Als ihn eine Gruppe Jugendlicher zur Rede stellen wollte, habe der Verdächtige eine Schreckschusspistole gezückt.