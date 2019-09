Das sind die besten Werte in den sechs Jahren, in denen das Institut die "Generation Mitte" für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft die Befragung durchführt hat. Im Osten fallen die Zahlen sogar noch etwas besser aus.

Nach Jahren des Aufschwungs hält die mittlere Generation in Deutschland ihre wirtschaftliche Lage für so gut wie lange nicht. 44 Prozent der 30- bis 59-Jährigen meinen, dass es in ihnen finanziell heute besser geht als vor fünf Jahren, wie eine repräsentative Allensbach-Umfrage ergab. Nur 16 Prozent sprechen dagegen von einer Verschlechterung.

Dennoch gibt es eine "merkwürdige Diskrepanz", wie Allensbach-Chefin Renate Köcher sagt. Denn bundesweit stimmten gleichzeitig die meisten Befragten der Aussage zu, dass Aggressivität, Zeitdruck, Egoismus in der Gesellschaft zunähmen. Der Respekt sinke, gute Manieren verlören an Bedeutung, die Ungeduld wachse - jeweils zwei Drittel bis vier Fünftel aller Befragten sehen es so.



"Diese Aggressivitätsphänomene nehmen zu, ich vermute auch durch die Erhöhung der Schlagzahl in der Gesellschaft", sagte Köcher. "Viele sagen, der Zeitdruck wird deutlich höher."

Die Menschen erlebten Agressivität vor allem im Straßenverkehr, viele aber auch auf öffentlichen Plätzen, in Bussen und Bahnen sowie im Internet. 90 Prozent sehen sich dort regelmäßig mit aggressivem und rücksichtlosem Verhalten konfrontiert. Die meisten fühlen sich auch auf öffentlichen Plätzen und in Bussen und Bahnen nicht wohl. Für mehr als die Hälfte (54 Prozent) ist zudem das Internet ein Hort der Aggression.