Nach dem SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin hat die Staatsanwaltschaft konkrete Hinweise auf ein mögliches Gesundheitsproblem des Fahrers. In einer Stellungnahme spreche nun auch der Anwalt davon. Ermittler suchten beim Fahrer bereits nach entsprechenden Dokumenten.

Nach dem schweren Autounfall in Berlin-Mitte mit vier Todesopfern verdichten sich die Hinweise, dass der Unfall auf einen medizinischen Notfall zurückzuführen ist. " Die Hinweise und Spekulationen, wie sie von Anfang an bestanden , haben sich derzeit weiter konkretisiert", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Montag der rbb-Abendschau. "Wir reden über eine akute gesundheitliche Problematik."

Nach dem Unfall in Berlin-Mitte

Steltner zufolge liegen diese Hinweise der Staatsanwaltschaft inzwischen auch schriftlich vor: "Der Rechtsanwalt des beschuldigten Fahrers des Unfallfahrzeugs hat eine erste Stellungnahme abgegeben und hat in der Tat bestätigt, dass eine akute gesundheitliche Problematik Ursache des Unfall gewesen sein könnte", sagte Steltner.

Am Montag war bekannt geworden, dass die Ermittler mit Hilfe einer Wohnungsdurchsuchung versuchten, an genauere Informationen zu kommen. "Wir haben Ende vergangener Woche die Privaträumlichkeiten des Fahrers durchsucht, um Beweismittel zu finden", bestätigte Steltner. Dabei sei es auch um Dokumente zum Gesundheitszustand gegangen. "Wir haben Beweismittel gefunden", sagte Steltner. "Die müssen ausgewertet werden." Eine Patientenakte könnte nicht so einfach beschlagnahmt werden, betonte Steltner. Daher müssten die Ermittler nun den Hinweis auf einen medizinischen Notfall klären.



In eine gesundheitliche Notlage zu geraten, "das kann jedem passieren", betonte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wichtig bei den Ermittlungen sei, "inwieweit so eine gesundheitliche Situation für den Beschuldigten vorhersehbar gewesen sein könnte". Denn das sei möglicherweise strafrechtlich relevant - unter dem Gesichtspunkt der Fahrlässigkeit. "Das muss geklärt werden", so Steltner.

Hinweise auf eine Amokfahrt gebe es weiterhin nicht, so Steltner; auch nicht darauf, dass Drogen oder Alkohol im Spiel gewesen seien.