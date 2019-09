Christine Berlin Freitag, 13.09.2019 | 12:53 Uhr

Ich habe das Video gesehen, wo der SUV Fahrer gezielt auf der Gegenspur fährt, als Geisterfahrer, sehr geradlinieg und schnell.



Selbst wenn er dann kurze Zeit später einen Anfall erlitten haben sollte, erklärt dies in keiner Weise sein absolut gefährliches und falsches Fahrverhalten davor... Hätte er ganz normal in der Autoschlange gewartet, wie alle anderen auch, hätte er seinen angeblichen epileptischen Anfall im stehenden oder nur sehr langsam fahrenden Auto bekommen. Und vier unschuldige Menschen wären noch am Leben...

Im übrigen stellt sich die Frage, warum er bei so einer angeblichen Krankheit mit so einem Geschoss unterwegs ist, dazu noch verkehrswidrig auf der Gegenspur und mit stark erhöhter Geschwindigkeit mitten in der Innenstadt? Hat der man Lebensversicherungen? Oder wollte er nur verbotenerweise "schneller" nach links abbiegen in die andere Straße und hat beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen verloren wegen viel zu hoher Geschwindigkeit? Waren es 80 kmh?