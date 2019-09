Mehrere Bahnverbindungen von Berlin nach Norddeutschland müssen am Montag den Betrieb einstellen. Sturmtief "Mortimer" fegt derzeit mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern über Berlin und Brandenburg.

Wegen des Sturmtiefs "Mortimer" wurde der Fernverkehr am Montagmorgen auf mehreren wichtigen Strecken in Norddeutschland eingestellt. Es fahren keine Schnellzüge zwischen Berlin und Hannover sowie zwischen Berlin und Hamburg. Das gab die Deutsche Bahn via Twitter bekannt.



Demzufolge ist außerdem die Strecke zwischen Wolfsburg und Göttingen gesperrt. Weitere Verbindungen in Norddeutschland konnten nach einer Stunde wieder freigegeben werden. Im Regionalverkehr gebe es laut Bahn zunächst keine größeren Behinderungen.