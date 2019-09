Bei Bienen in Oranienburg (Oberhavel) ist die Tierseuche Amerikanische Faulbrut entdeckt worden. Um gesunde Völker nicht zu gefährden, sei für Bienenzüchter ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer um den betroffenen Betrieb eingerichtet worden, teilte der Landkreis am Freitag mit. Die Bienenvölker in der Gegend sollen nun untersucht werden.

Verbraucher könnten den Honig weiterhin verzehren, es bestehe keine Gefahr, hieß es in der Mitteilung. Bienenvölker können aber sterben, wenn sie sich mit der Amerikanischen Faulbrut anstecken. Solange der Sperrkreis gilt, dürfen Bienenstöcke und Bienen dort laut Mitteilung nicht entfernt beziehungsweise in den Sperrbezirk verlegt werden. Auch Waben und Honig dürfen nicht wegtransportiert werden.