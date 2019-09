Die Feuerwehr hat am Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) eine Männerleiche gefunden.

Zeugen hatten das Feuer in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Vormittag entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Weitere Menschen hatten sich während des Brandes nicht in dem Haus befunden.

Angaben zur Identität des Toten oder zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nicht machen. Die Ermittlungen dauerten an.