Berliner Gefangnishäftling an Tuberkulose erkrankt

Nach einer Tuberkulose-Erkrankung (TB) bei einem Häftling im Berliner Gefängnis Heidering läuft die Suche nach der Ansteckungsquelle. Wo sich der Mann infizierte, sei unklar, sagte

Sebastian Brux, Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz, am Dienstag auf Anfrage. "Wir gehen davon aus, dass er die Erkrankung mitgebracht hat und das bei der Aufnahmeuntersuchung nicht erkannt wurde", so Brux.

Zuletzt habe es keine anderen TB-Fälle in der Einrichtung in Großbeeren (Teltow-Fläming) gegeben. Es gebe keinen Verdacht, dass sich jemand bei dem Erkrankten angesteckt haben könnte. Inhaftierte und JVA-Mitarbeiter hätten die Möglichkeit, sich untersuchen zu lassen, so Brux. Zuvor hatte die "B.Z." über den Fall berichtet.

Der Häftling war nach Angaben der Haftanstalt am 10. September in einem Krankenhaus untersucht worden. Dort diagnostizierten Ärzte dann eine offene Lungentuberkulose. Der Patient befindet sich weiter auf einer Isolierstation.