Nach dem schweren Verkehrsunfall mit einem Porsche-SUV am Freitagabend in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei auch wegen eines möglichen medizinischen Notfalls beim Fahrer. Er war aus ungeklärten Gründen auf den Gehweg gerast. Vier Menschen starben, darunter ein Dreijähriger.

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte, bei dem am Freitagabend vier Menschen gestorben sind, ermittelt die Polizei auch wegen eines möglichen medizinischen Notfalls beim Unfallfahrer. Erste Hinweise darauf "fließen ebenso wie sämtliche anderen Aussagen, Informationen und Beweise in das Ermittlungsverfahren mit ein", teilte die Berliner Polizei am Samstagmittag mit. Dem Porsche-Fahrer sei Blut entnommen worden, erklärte die Polizei. Er erlitt bei dem Unfall am Freitagabend Kopfverletzungen und liegt im Krankenhaus.



Der 42-Jährige Mann war am Freitagabend um 19.10 Uhr mit seinem Porsche Macan an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße aus noch ungeklärter Ursache auf den Gehweg geraten. Vier Menschen wurden dabei getötet, darunter auch ein drei Jahre alter Junge.

Polizeipressesprecher Thilo Cablitz betonte bereits am Freitagabend, dass alles auf einen tragischen Verkehrsunfall hinweise. Spekulationen über ein illegales Autorennen wies die Polizei zurück.