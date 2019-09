dpa/Paul Zinken Audio: rbb 88,8 | 09.09.2019 | Michael Ernst | Bild: dpa/Paul Zinken

Unfall mit vier Toten - Hinweise auf epileptischen Anfall des Fahrers

09.09.19 | 19:33 Uhr

Vier Menschen starben am Freitag bei einem Unfall mit einem Porsche-SUV in Berlin-Mitte. Jetzt gibt es Hinweise auf einen epileptischen Anfall des Fahrers. Die Polizei will das bislang weder bestätigen noch dementieren.

Auslöser des schweren Unfalls mit vier Toten in der Berliner Innenstadt könnte ein epileptischer Anfall des Autofahrers gewesen sein. Das will die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen erfahren haben. Ein Sprecher der Polizei wollte das am Montag weder bestätigen noch dementieren. Die Polizei hatte bereits kurz nach dem Unfall am Freitag mitgeteilt, dass es Hinweise auf einen medizinischen Notfall gegeben habe. Der "Tagesspiegel" berichtet, ebenfalls unter Berufung auf Polizeikreise, dass der SUV-Fahrer noch kurz vor der Fahrt ein Medikament eingenommen habe. Das habe seine Mutter, die als Beifahrerin im Wagen saß, ausgesagt.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Ob der 42-jährige Mann möglicherweise am Steuer einen Zusammenbruch oder einen Anfall erlitten haben könnte, wollte die Polizei mit Hilfe der Krankenakte des Fahrers klären. Dazu muss die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahmung der Akte in die Wege leiten. Ob das am Montag bereits geschehen war - unklar. Auch die Ergebnisse der Untersuchung einer Blutprobe sind noch nicht bekannt. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte am Rand des Innenausschusses: "Wir schließen nach wie vor definitiv medizinische Gründe nicht aus." Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht äußern. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden wie üblich bei derartigen Unfällen wegen fahrlässiger Tötung geführt. Zur Ursachenforschung soll der Unfall möglicherweise in einem 3D-Modell nachgestellt werden. Die Ermittler baten am Montag auch mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer den Unfall am Freitagabend beobachtet oder Videoaufzeichnungen davon habe, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Vier Menschen auf dem Gehweg überfahren

Laut Augenzeugen überholte der SUV den stehenden Verkehr an der Kreuzung Invalidenstraße/Ackerstraße sehr schnell auf der Gegenfahrbahn und geriet auf den Gehweg. Dort wurden vier Menschen von dem Porsche Macan erfasst. Ein drei Jahre altes Kind, zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sowie eine 64-jährige Frau starben noch am Unfallort. Nach dem tödlichen Zusammenstoß knickte das Auto einen Ampelmast und mehrere Poller um, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen.