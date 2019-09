65-jähriger Autofahrer rollt mit Auto in die Havel

Ein 65-Jähriger ist am Freitagabend in Rathenow (Havelland) mit seinem Wagen in den Havelkanal gefahren und offenbar nur mit Glück gerettet worden.

Nach ersten Angaben der Polizei fuhr der Mann von seinem Grundstück im Rückwärtsgang in den Fluss. Zeugen - ein Polizist und ein Sanitäter - hätten den Notfall bemerkt, seien in den Fluss gesprungen und hätten den Mann aus seinem Auto befreit. Sie zogen ihn laut Polizei an Land und leisteten erste Hilfe, bevor eintreffende Rettungssanitäter ihn reanimierten und dann ins Krankenhaus brachten.

Weil der Polizist längere Zeit im kalten Wasser verbrachte, wurde er ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Wie ein Feuerwehr-Sprecher erklärte, wurde das Fahrzeug zunächst durch Taucher gesichert und später mit einem Kran herausgezogen. Die Wasserstraße und auch eine nahegelegene Schleuse wurden nach dem Zwischenfall gesperrt; wegen ausgelaufenen Kraftstoffs wurden Ölsperren ausgelegt.